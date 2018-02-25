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itiraf etti: Attığımız gol...

Fenerbahçe Teknik Direktörü , 'ın 3-1 mağlup oldukları derbinin ardından önemli açıklamalar yaptı

Aykut Kocaman itiraf etti: Attığımız gol...
derbiden sonra yaptığı açıklamada ofsayt itirafında bulundu. Siyah-beyazlıların ikinci yarıda yoğun bir baskı kurduğunu ve hakem 'ın da buna izin verdiğini belirten Kocaman, "Attığımız gol ofsaytmış keşke hakem doğru kararı verebilseydi" dedi. İşte Kocaman'ın açıklamaları...

"BU SEVİYEDE KABUL EDİLEMEZ HATALAR"
"İkinci yarının hemen başında çok erken bir gol. Belki bizim işi derleyip, toparlayacağımı hali biraz daha arttıran bir durum yarattı. 1-1'den sonraki süreç, net olarak 'ın doğru oyunu ile gitti. Topu hızlandırdılar, karşılık veremedik.

Erken golden sonra, zaten hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı şuursuz şekilde kaleye itmeye yöneltti ve biz de bunu korumaya yöneldik.
Beşiktaş'ın 2. gole doğru gittiği, çok net gözüküyordu. Medel'in kurtardığı pozisyonla bir öne geçme şansı bulduk. Bu
seviyede böyle basit hatalar, baskı altında top kayıpları, kabul edilemez durumdu."

"ATTIĞIMIZ GOL OFSAYTMIŞ"
"Gereğinden fazla baskı vardı. İkinci yarıda hakemin de baskıya geçit verdiği bir durum vardı. Hakem eleştirisi olarak söylemiyorum. Bizim attığımız gol de ofsaytmış. Keşke doğruyu verebilselerdi. Bu maçı hemen kafamızda sıfırlamamız ve önümüzdeki hafta yeni bir seriye başlamamız gerekiyor."
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  • 25 Şubat 2018, Pazar 22:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

Aykut Hoca yetersiz kaldi hem takim olarak ,,hem taktik olarak,,hem kahin olarak,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 01:33
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