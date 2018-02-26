Galatasaray'ın Speedy Gonzalez'i Garry Rodrigues'i sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda tutmak çok zor olacak. Terim'in gelişiyle level atlayıp, skora yaptığı katkıyla Cimbom'u Gomis'le birlikte sürükleyen isim olan Rodrigues, Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan sonra bir başka Ada ekibi Cenk Tosun'un takımı Everton da süper yıldızı izlettiriyor. Everton scout'ları, periyodik olarak Rodrigues hakkında menajer Sam Allardyce'e rapor veriyor.