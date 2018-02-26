Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Fernando Muslera ve Maicon, bir televizyon kanalında kendileri için "Tudor'u göndermek için maç sattılar" imasında bulunan açıklamalara yanıt verdi. Galatasaray resmi internet sitesinden açıklamada bulunan Maicon ve Muslera, o sözlere tepki gösterirken yasal haklarını kullanacaklarını da ekledi.