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'ın iki yıldızından flaş açıklama

'ın yıldız futbolcuları ve , medyada haklarında çıkan "Igor Tudor'u göndermek için maç sattılar" iddiaları hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

'ın yıldız futbolcuları ve Maicon, bir televizyon kanalında kendileri için "Tudor'u göndermek için maç sattılar" imasında bulunan açıklamalara yanıt verdi. Galatasaray resmi internet sitesinden açıklamada bulunan Maicon ve Muslera, o sözlere tepki gösterirken yasal haklarını kullanacaklarını da ekledi.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 17:33
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