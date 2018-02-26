Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Fernando Muslera ve Maicon, bir televizyon kanalında kendileri için "Tudor'u göndermek için maç sattılar" imasında bulunan açıklamalara yanıt verdi. Galatasaray resmi internet sitesinden açıklamada bulunan Maicon ve Muslera, o sözlere tepki gösterirken yasal haklarını kullanacaklarını da ekledi.
Galatasaray'ın iki yıldızından flaş açıklama
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Fernando Muslera ve Maicon Roque, medyada haklarında çıkan "Igor Tudor'u göndermek için maç sattılar" iddiaları hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Fernando Muslera , Galatasaray , igor tudor , Maicon Roque
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