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U21 derbisinde ortalığı karıştıran hareket

- arasında oynanan U21 maçında, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas rakibine çok sert bir müdahalede bulundu.

U21 derbisinde ortalığı karıştıran hareket

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında , Vodafone Park'ta 'yi ağırlayacak. Bu dev maç öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Adenis Shala, mücadelenin ilk yarısında Beşiktaşlı oyuncuya sert bir faul yaptı. Hakem, bu sert harekete sarı kart göstermekle yetindi. Görüntüyü sosyal medyada paylaşan Beşiktaşlı taraftarlar pozisyona büyük tepki gösterdi.

İşte genç oyuncunun yaptığı sert hareket ve hakemin kararı;

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 16:09
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