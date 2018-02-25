U21 derbisinde ortalığı karıştıran hareket

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu dev maç öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Adenis Shala, mücadelenin ilk yarısında Beşiktaşlı oyuncuya sert bir faul yaptı. Hakem, bu sert harekete sarı kart göstermekle yetindi. Görüntüyü sosyal medyada paylaşan Beşiktaşlı taraftarlar pozisyona büyük tepki gösterdi.

İşte genç oyuncunun yaptığı sert hareket ve hakemin kararı;