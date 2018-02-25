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'dan Türk futbol tarihinde bir ilk...

'de son olarak Bursa'yı 5-0 yenen 'ın tecrübeli teknik direktörü , Sarı-Kırmızılı takımın başına geçer geçmez önemli bir yeniliğe daha imza atarak, oyuncularının cep telefonlarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamayı devreye soktu.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 12:54
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