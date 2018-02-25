Süper Lig'de son olarak Bursa'yı 5-0 yenen Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımın başına geçer geçmez önemli bir yeniliğe daha imza atarak, oyuncularının cep telefonlarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamayı devreye soktu.
Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk...
Etiketler: süper lig , Fatih Terim , Galatasaray
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