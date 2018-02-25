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3 puanı getirdi

'nın Villarreal takımında forma giyen milli yıldızımız , 3. dakikada attığı gol ile takımına 3 puanı kazandırdı.

Enes Ünal 3 puanı getirdi

ekiplerinden Villarreal'de top koşturan milli futbolcu , gollerine 25. hafta oynanan Getafe maçında da devam etti.

Mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında gelişen atakta Carlos Bacca'nın ortasında topu filelerle buluşturan Enes, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Golü yedikten sonra rakip kaledeki baskısını arttıran Getafe, iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. 36'ncı dakikada Angel'in penaltısını kurtaran Sergio Asenjo, 51'de de Jorge Molina'nın beyaz noktadan kullandığı vuruşta gole izin vermedi ve takımının 3 puana ulaşmasında büyük katkı yaptı.

Enes'in La Liga'da bu sezonki 4'üncü golünü attığı müsabakadan galibiyetle ayrılan Villarreal, puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Getafe ise 33 puanla 10. sırada kaldı.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 16:35
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