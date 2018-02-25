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'in tarihe geçmesine 3 gol kaldı

, Bursa’ya attığı 3 golle Baros’u yakaladı. Böylece G.Saray formasıyla bir sezonda ligde en çok gol atan 2. yabancı oldu. .. Fransız yıldız 3 gol daha atarsa Jardel’i geçecek.

Gomisin tarihe geçmesine 3 gol kaldı

'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta 3 kez fileleri sarsan Gomis tarihi bir sezon geçiriyor. Fransız golcü Sarı- Kırmızılı forma altında ligde en çok gol atan yabancı golcüler arasında Baros'u da yakaladı. Çek yıldız 2008- 2009'da 31 maçta 20 gol atmıştı. Bafetimbi Gomis ise 22 maçta 20 gol kaydetti.

​Jardel ilk sırada yer alıyor

CİMBOM' da en çok gol atan yabancılar sıralamasında Jardel ilk sırada yer alıyor. Brezilyalı star 2000-2001'de oynadığı 24 karşılaşmada fileleri 22 kez sarsarak en çok gol atan yabancı durumunda.



Yeni rekora 3 gol kaldı

LİGDE şu ana kadar 22 gol atan Gomis 2 gol daha atarsa Jardel'i yakalayacak. Fransız futbolcu 3 veya daha fazla gol attığı takdirde de Brezilyalı futbolcuyu geride bırakmış olacak. için rekora 3 gol kaldı.

Klasmanda Hocic 4. sırada

CİMBOM' da Jardel, Gomis ve Baros'un ardından Hocic 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle 4. sırada bulunuyor.

ONUR ÖZKAN

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