Golde ofsayt mı var? Derbide tartışmalı karar

; 15 / 9 10 / 6 7 / -1 4 / -2 10 / 4 11 / 4 9 / 0 15 / 11 0 / -7 10 / 6 13 / 5 9 / 3 10 / 3 13 / 4 6 / -2 12 / 0 8 / 2 4 / 0 7 / -3 8 / 3 12 / 4 8 / 4 10 / 2 8 / 2 12 / 5 13 / 4 9 / 3 4 / 1 11 / 2 10 / 2 5 / -1 9 / 0 9 / 3 9 / 7 8 / -1 4 / 1 12 / 8 13 / 4 7 / 2 9 / 5 13 / 7 11 / 4 10 / 2 10 / 4 3 / -2 6 / -1 10 / 2 10 / 2 4 / -1 11 / 2 10 / 6 11 / 4 11 / 3 7 / -3 11 / 3 12 / 5 9 / 5 15 / 10 8 / 5 8 / 2 7 / -1 10 / 2 8 / 7 14 / 8 8 / 7 11 / 3 7 / 6 10 / 5 7 / 3 8 / -1 13 / 6 7 / 3 7 / 2 10 / 3 10 / 7 10 / 2 9 / 1 6 / 0 11 / 6 7 / -2 6 / 2 Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş, Vodafone Park'a ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 8. dakikada Fernandao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Fernandao'nun attığı golün ardından ofsayt tartışmaları başladı.
YAN HAKEM TARIK ONGUN
Fernandao'nun golünde yan hakem Tarık Ongun ve derbinin orta hakemi Cüneyt Çakır, tereddütsüz gol kararı verdi. Sosyal medyada ise büyük bir tartışma başladı.
Giuliano'nun şutunda kaleci Fabri'nin arkasında bulunan Vida, topu çizgiden çıkardı. Fernandao dönen topu ağlara yolladı.
İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyon
Görüntüler BeİnSport'tan alınmıştır
- 25 Şubat 2018, Pazar 19:24
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