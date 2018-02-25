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Golde ofsayt mı var? Derbide tartışmalı karar

Beşiktaş -  derbisinde Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ofsayt olduğu yönünde tartışmalar yaşandı.

Golde ofsayt mı var? Derbide tartışmalı karar
'in 23. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş, Vodafone Park'a ezeli rakibi 'yi ağırlıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 8. dakikada Fernandao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Fernandao'nun attığı golün ardından ofsayt tartışmaları başladı.

YAN HAKEM TARIK ONGUN
Fernandao'nun golünde yan hakem Tarık Ongun ve derbinin orta hakemi , tereddütsüz gol kararı verdi. Sosyal medyada ise büyük bir tartışma başladı.

Giuliano'nun şutunda kaleci Fabri'nin arkasında bulunan Vida, topu çizgiden çıkardı. Fernandao dönen topu ağlara yolladı.

İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyon



Görüntüler BeİnSport'tan alınmıştır
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  • 25 Şubat 2018, Pazar 19:24
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