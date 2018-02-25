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'ta derbi öncesi sakatlık şoku!

'ta derbisi öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaşta derbi öncesi sakatlık şoku!

Talisca'nın cezalı olduğu maçta yerine 'un oynaması bekleniyordu.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 17:22
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