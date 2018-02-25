Talisca'nın cezalı olduğu maçta yerine Oğuzhan Özyakup'un oynaması bekleniyordu.
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Oğuzhan Özyakup sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Etiketler: Beşiktaş , Fenerbahçe , oğuzhan özyakup
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