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F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı!

, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle deplasmanında 1-0 öne geçti. Gol sevinci sırasında tribünlerden atılan yabancı maddeler 'ın başına geldi ve yıldız oyuncu yerde kaldı.

F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı!
Vodafone Park'taki derbide golü erken buldu. Nabil Dirar'ın sağ kanattan ortasında Fabri'den dönen topa Giuliano vurdu. Vida'nın çizgi üzerinden çıkardığı top Fernandao'nun önünde kaldı. Brezilyalı golcüye boş kaleye topu yuvarlamak kaldı.



GOL SEVİNCİNDE 2 F.BAHÇELİ SAKATLANDI
Gol sevinci sırasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden birisi 'ın kafasına geldi. Kaşı açılan Mehmet Topal tedavi sonrası ayağa kalkaran yüzünde bandajla oyuna devam etti. Fenerbahçe'de da gol sevincinde omzundan sakatlandı..
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  • 25 Şubat 2018, Pazar 20:04
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