F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı!

Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle Beşiktaş deplasmanında 1-0 öne geçti. Gol sevinci sırasında tribünlerden atılan yabancı maddeler Mehmet Topal'ın başına geldi ve yıldız oyuncu yerde kaldı.
Vodafone Park'taki derbide Fenerbahçe golü erken buldu. Nabil Dirar'ın sağ kanattan ortasında Fabri'den dönen topa Giuliano vurdu. Vida'nın çizgi üzerinden çıkardığı top Fernandao'nun önünde kaldı. Brezilyalı golcüye boş kaleye topu yuvarlamak kaldı.
GOL SEVİNCİNDE 2 F.BAHÇELİ SAKATLANDI Gol sevinci sırasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden birisi Mehmet Topal'ın kafasına geldi. Kaşı açılan Mehmet Topal tedavi sonrası ayağa kalkaran yüzünde bandajla oyuna devam etti. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı da gol sevincinde omzundan sakatlandı..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.