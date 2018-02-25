; 15 / 9 10 / 6 7 / -1 4 / -2 10 / 4 11 / 4 9 / 0 15 / 11 0 / -7 10 / 6 13 / 5 9 / 3 10 / 3 13 / 4 6 / -2 12 / 0 8 / 2 4 / 0 7 / -3 8 / 3 12 / 4 8 / 4 10 / 2 8 / 2 12 / 5 13 / 4 9 / 3 4 / 1 11 / 2 10 / 2 5 / -1 9 / 0 9 / 3 9 / 7 8 / -1 4 / 1 12 / 8 13 / 4 7 / 2 9 / 5 13 / 7 11 / 4 10 / 2 10 / 4 3 / -2 6 / -1 10 / 2 10 / 2 4 / -1 11 / 2 10 / 6 11 / 4 11 / 3 7 / -3 11 / 3 12 / 5 9 / 5 15 / 10 8 / 5 8 / 2 7 / -1 10 / 2 8 / 7 14 / 8 8 / 7 11 / 3 7 / 6 10 / 5 7 / 3 8 / -1 13 / 6 7 / 3 7 / 2 10 / 3 10 / 7 10 / 2 9 / 1 6 / 0 11 / 6 7 / -2 6 / 2 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı. 25 Şubat 2018, Pazar 02:38
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cenk tosunun sucumu everton kayip ediyorsa suc teknik adamdadir
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