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'lu yine kayıp

'in 28'inci haftasında 'un formasını giydiği , deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu.

Cenk Tosunlu Everton yine kayıp
Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Cenk Tosun, formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı.
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  • 25 Şubat 2018, Pazar 02:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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merd merd

cenk tosunun sucumu everton kayip ediyorsa suc teknik adamdadir

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.02.2018 12:55
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