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: F.Bahçe'nin golü yüzde 99...

A Spot Yorumcusu 'nin Fernandao ile attığı golü yorumladı.

Erman Toroğlu: F.Bahçenin golü yüzde 99...
, Vodafone Park'taki derbide karşısında ilk yarıyı Fernandao'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin golünde kaleci Fabri'den önde olan Fernandao'nun ofsayt pozisyonunda olup olmadığı konuşulurken, tartışmalara son noktayı koydu. A Spor'daki Devre Arası programında gol pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Yüzde 99 ofsayt" dedi. İşte Toroğlu'nun yorumları:

"BiZİM GÖRMEDİĞİMİZ BİR ŞEY Mİ VAR"
"Görüntü ofsayt. Özetler abakacağı ama görüntü ofsayt. Bu ekip Chelsa-Barça maçını idre etti. Tarık Ongun, Bahattin Duran. Bu ekip Dünya Kupası'na gidecekler. Bu ofsaytı nasıl kaçırır bir yardımcı. Bu adamlar Şampiyonlar Ligi'nin 5 yıldızlı maçını idare ettiler. Bizim görmediğimiz bir şey varsa... Yüzde 99'u bırakalım yüzde 1'i bırakalım.

"HAKEMLER DEVRE ARASINDA POZİSYONU İZLER"
"Golün ofsayt olması, şu ana kadar işin rengini değiştirdi. Hakemler devre arasında golün ofsayt olduğunu kesinlikle öğrenir. 2. yarıyı da etkiler diye düşünüyorum. Sevinirken Fernandao biraz uzattı, Aykut Kocaman 'yapmayın, uzatmayın' dedi. Aykut Kocaman'ın o tavrı iyi oldu.


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  • 25 Şubat 2018, Pazar 20:21
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