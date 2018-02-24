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'da şoku

'in 23. haftasında Aytemiz deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Trabzonsporda Burak Yılmaz şoku

'a maçı öncesinde kötü haber... 'u deplasmanda mağlup ederek, 6 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor, 'ın cezalı duruma düşmesi nedeniyle sarsıldı.

Gelecek hafta 'in 24. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Burak Yılmaz bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bilindiği üzere Trabzonspor'un en önemli gol ayağı olan Burak Yılmaz, bu sezon ligde 18 gol kaydetti.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 22:00
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