Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesinde kötü haber... Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek, 6 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesi nedeniyle sarsıldı.

Gelecek hafta Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Burak Yılmaz bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bilindiği üzere Trabzonspor'un en önemli gol ayağı olan Burak Yılmaz, bu sezon ligde 18 gol kaydetti.