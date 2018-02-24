Fırtına'dan muhteşem geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Emre Akbaba'nın 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



İkinci deverede Trabzonspor, 68. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Alanyaspor, beraberlik için ihtiyacı olan pozisyonları buldu ancak kaleci Onur Kıvrak gol izni vermedi.



6 HAFTA SONRA

Trabzonspor ligde 6 hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Bordo Mavililer, puanını 36'ya yükseltti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.



KARAMAN İSTİFA

Alanyaspor taraftarlar 2-1 geriye düştükleri golün ardından teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti.



MAÇ SONU ARBEDE

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçında son düdükle birlikte Gassama ile Burak Yılmaz arasında tartışma çıktı..