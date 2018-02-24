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  1. Terim'in elindeki kağıtta yazan o mesaj
  2. Yüzde 100 galibiyet için gideceğiz

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş!

, Aytemiz deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 6 hafta aranın ardından 3 puan sevinci yaşadı.

Fırtınadan muhteşem geri dönüş!

Spor Toto 'in 23. haftasında Aytemiz ile karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Emre Akbaba'nın 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci deverede Trabzonspor, 68. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Alanyaspor, beraberlik için ihtiyacı olan pozisyonları buldu ancak kaleci Onur Kıvrak gol izni vermedi.

6 HAFTA SONRA
Trabzonspor ligde 6 hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Bordo Mavililer, puanını 36'ya yükseltti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

KARAMAN İSTİFA
Alanyaspor taraftarlar 2-1 geriye düştükleri golün ardından teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti.

MAÇ SONU ARBEDE
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçında son düdükle birlikte Gassama ile Burak Yılmaz arasında tartışma çıktı..

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 17:53
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