Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Emre Akbaba'nın 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci deverede Trabzonspor, 68. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Alanyaspor, beraberlik için ihtiyacı olan pozisyonları buldu ancak kaleci Onur Kıvrak gol izni vermedi.
6 HAFTA SONRA
Trabzonspor ligde 6 hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Bordo Mavililer, puanını 36'ya yükseltti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.
KARAMAN İSTİFA
Alanyaspor taraftarlar 2-1 geriye düştükleri golün ardından teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti.
MAÇ SONU ARBEDE
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçında son düdükle birlikte Gassama ile Burak Yılmaz arasında tartışma çıktı..
Fırtına'dan muhteşem geri dönüş!
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 6 hafta aranın ardından 3 puan sevinci yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Emre Akbaba'nın 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
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