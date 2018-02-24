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yaptı!

Milli motosikletçi , bu sabahki antrenman turlarında feci bir yaptı.

Kenan Sofuoğlu kaza yaptı!

257 km hızla yapıp sağ kolundan yaralanan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı.

Sıralama turunda üçüncü sırayı kapan milli motosikletçi, yarın 'da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirtti.

Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Sofuoğlu'nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı bulunuyor.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 12:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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balkanlı balkanlı

Geçmiş olsun,Allah şifa versin,kardeşim zorlama kendini iyileş sonraki yarışmalarda daha iyisini yaparsın .

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.02.2018 16:34
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