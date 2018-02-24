Atletico Madrid'in yıldız santrforu Fernando Torres hakkında İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

İspanya'da yayım yapan Sport gazetesi, dünyaca ünlü golcünün menajer Diego Simeone'yle yaşadığı uzlaşmazlıklardan ötürü kulüpten ayrılmaya çok yakın olduğunu iddia etti.





Haberde Antoine Griezmann, Diego Costa ve Kevin Gameiro'nun arkasında bir türlü forma şansı bulamayan golcü oyuncunun kulüp yönetimi tarafından Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a önerildiği yazıldı.

Bu sezon forma şansı bulabildiği 28 maçta yalnızca 5 gol kaydedebilen Torres'in Atletico'yla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.