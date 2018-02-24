;
Yol Durumu
  1. Evim evim guzel evim
  2. Belhanda arkadaşlarını sakatladı!

Erman Toroğlu: Muslera hasta olacaktı!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 5-0’lık sonuçla mağlup etti. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, farklı bir skorla sona eren mücadeleyi yorumları. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında William Troost-Ekong kırmızı kart gördü ve Bursaspor 10 kişi kaldı.. İyi güzel de, 38 dakika boyunca Bursaspor 11'e 11 oynarken; Galatasaray kalecisi Muslera, zatürreden hastaneye kaldırılacaktı.

  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 10:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar