Erman Toroğlu: Muslera hasta olacaktı!

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında William Troost-Ekong kırmızı kart gördü ve Bursaspor 10 kişi kaldı.. İyi güzel de, 38 dakika boyunca Bursaspor 11'e 11 oynarken; Galatasaray kalecisi Muslera, zatürreden hastaneye kaldırılacaktı.
Karşılaşmanın 38'inci dakikasında William Troost-Ekong kırmızı kart gördü ve Bursaspor 10 kişi kaldı.. İyi güzel de, 38 dakika boyunca Bursaspor 11'e 11 oynarken; Galatasaray kalecisi Muslera, zatürreden hastaneye kaldırılacaktı.
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