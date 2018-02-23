; 19 / 10 15 / 7 12 / 1 6 / -5 14 / 2 14 / 5 12 / 3 18 / 10 1 / -8 13 / 5 18 / 9 12 / 6 9 / 6 13 / 5 9 / -2 13 / 5 10 / 2 5 / -2 10 / 1 13 / 4 12 / 7 10 / 6 12 / 3 11 / 1 16 / 8 13 / 3 10 / 5 9 / 4 12 / -2 13 / -1 4 / -5 13 / 4 12 / 4 10 / 8 13 / 1 5 / 0 17 / 9 14 / 2 11 / 1 11 / 7 16 / 9 15 / 5 12 / 4 14 / 1 5 / -8 12 / 4 14 / -1 13 / 4 8 / 3 14 / -2 14 / 5 11 / 6 14 / 5 13 / 3 12 / 3 16 / 7 10 / 5 19 / 10 12 / 5 10 / -1 11 / 2 13 / 1 10 / 8 19 / 8 10 / 8 10 / 6 10 / 8 12 / 4 8 / 5 12 / -2 15 / 7 6 / 3 9 / 5 14 / 3 10 / 8 13 / 0 13 / 3 6 / -3 12 / 7 11 / 0 8 / 6 Sarı-kırmızılılar'ın 11. dakikada Gomis'le öne geçtiği maçta konuk ekip 38. dakikada 10 kişi kaldı.
William Troost-Ekong'un ayağından açtığı topta Bafetimbi Gomis araya girdi. Son adam durumundaki Ekong, Gomis'i düşürünce hakem Bülent Yıldırım direkt kırmızı kartına başvurdu.
Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ataklarını sıklaştıran Cimbom, Bursaspor'u bunaltan baskısı sonucunda 41'de Rodeigues'le 2. golü bularak devre arasına 2 farklı önde gitmenin rahatlığını yaşadı.
- 23 Şubat 2018, Cuma 21:32
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