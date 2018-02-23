Cimbom'dan gol şov!

Spor Toto Süper Lig 'in 23. haftasından evinde Bursaspor 'u konuk etti. Cimbom karşılaşmanın ilk yarısında Gomis'in 11. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Bursasporlu William Troost-Ekong kırmızı kart görmesinden sonra iyice rahatlayan Galatasaray sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



FERNANDO, 2 AY SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, 2 ay sonra bir maçta kadroya alındı.

Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık'ta Türk Telekom Stadı'nda yapılan Göztepe maçında sakatlanan deneyimli futbolcu, ilk kez bu hafta içinde takımla çalışmalara katıldı.

Karşılaşmada yedekler arasında yer alan Fernando, iki ay sonra bir resmi müsakabakada 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

BURSASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına çıkardığı ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Fransız teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Shehu, Batalla, Bostock, John ve Stancu'dan oluşan ilk 11'i görevlendirdi.

Le Guen, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Yusuf Erdoğan, Delarge ve Barış Yardımcı'yı yedek kulübesinde oturttu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine John, Shehu ve Ertuğrul Ersoy'a ilk 11'de şans verdi.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Sinan Bakış, Faty, Furkan Soyalp, Ekoko, Barış Yardımcı, Delarge, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, Alper Ademoğlu yer aldı.

Bursaspor'da Grozav sarı kart cezası, sakatlığı geçen Moussa Sow ise fiziki yetersizliği gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça ev sahibi Galatasaray'ın taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerde yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar yer aldı. Bursaspor için ayrılan yerde ise binin üzerinde yeşil-beyazlı taraftar takımlarını destekledi.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.



