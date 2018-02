Tecrübeli teknik adam Beşiktaş maçı öncesi takımda Janssen'in dışında bir eksik olmadığını ifade ederek Martin Skrtel ile Mehmet Ekici'nin sakatlığı olmadığını ve bu maçta görev alabileceklerini dile getirdi.Kimsenin hakkında gözü olmadığını kimsenin de hakkını yemesini istemediği söyleyen Kocaman, Beşiktaş ya da Fenerbahçe açısından art niyet olmamasını ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını diledi. Kocaman, Medipol Başakşehir maçının getirisinin 3 puan olduğunu ancak Beşiktaş galibiyetinin getirisinin en az 10 puan olacağını söyledi. Karşılarında son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş olduğunu ve kayba hiç tahammğlleri olmadığını da sözlerine ekleyen Aykut Kocaman , sahaya yüzde 100 kazanmak için çıkacaklarını söyledi.İlk 4 yılının Sakaryaspor'da geçtiğini ifade eden Aykut Kocaman, yaptıkları ve yapamadıkları ile 30-31 yıldır vitrindeki insanlar arasında bulunduğunu belirtti. HEsap kitapla işi olmadan evden işe işten eve giden biri olduğunu kaydeden Kocaman, ''Ancak söylediğim şeyler de göz çıkaracak kadar göze batan şeyler. 2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş 'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz. Basın toplantısında inanılmaz bir şekilde üsten bakan bir tavır vardı. Sınırlarını aşan, ağır bir basın toplantısı yapmıştı. Şimdi de fotoğraf çok net ortada. Son 2-3 yıldır ligin panaromasına bakılabilir. Ben baktığım zaman her şey o kadar aleni gözüküyor. Çok net bir fotoğraf var ama hemen hemen herkes bunu kabullenmiş gibi gözüküyor. Ancak ben itiraz ediyorum. Hiç kimsenin hakkında gözüm yok. Öbür taraftan da çalışıp çabalıyoruz, insanlara saygılı davranıyoruz. Kimsenin hakkımı yemesini istemiyorum. Bu kadar basit'' dedi.Futbolun zor ve yaşam sınırında oynandığını ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Her kafa vuruşu bir travma. Her ayağın topa sokulması, ciddi bir sakatlık riski barındırıyor. Temasın çok yüksek olduğu oyunlardan bir tanesi. Nabzın 200'leri geçtiği bir oyun. Bu oyunda hakemlerin hak denen şeye riayet etmesini istiyorum. Sorumluluğunu duyduğum takımım adına kimseden bir gram bir şey istediğim yok. Doğal hatalar lehimize ve aleyhimize olacaktır ancak oyunların şeklini çevirecek hareketlere ne pahasına olursa olsun tahammülüm yok. Bunu yapabildiğim kadar seslendirmeye çalışacağım. Yarın bizim lehimize de olursa aynı şeyi seslendireceğimize söz veriyorum. Bizim lehimize güçle de yaşayamam. Bu, içselleştirdiğim bir şey'' diye konuştu.Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumunun düşünüldüğünde hakem kim olursa olsun arada kalacağını dile getiren Kocaman, ''Bazı takımların lehine iyi yönetildiği zaman hakemlere ne oluyor, bazı takımlarında aleyhine yönettiği zaman neler oluyor? Esas güç dengeleri burada oluşuyor. Buraya bakmak lazım. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Cüneyt Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız. Her zamanki iyi niyetimle, insanlara duyduğum sonsuz güvenle sahaya çıkacağız. Hakemin sosyal çevresinin, ailesinin olduğunu, ondan beklentilerin olabileceğini bilerek, eğilmeden ve bükülmeden mesleki yanlışlar dışında doğru karar vermek için çaba göstereceğine inanıyorum. Her zamanki sonsuz güven duygumla maça böyle bakacağım. Umarım hiç kimsenin hakkına art niyet olmadan, kast edilmeden oynanan ve hak ededin kazandığı bir oyun olur'' şeklinde konuştuTemeldeki sorunların değişmeyeceğini, güvensizlik üzerine inşa edildiğini söyleyen Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı: ''Bu güvensizliğin oluşmasının öncesinde onlarca yıl var. Bunu kökünden değiştirme şansına sahip değiliz. Hakemler de maç aldıkları sürece onore ediliyor ve kazanıyorlar. A takımının maçlarını yönetirkenki davranışlarından sonra ödül veya ceza, B takımınınkilerden de farklı ceza veya ödüle götürmeyecek bir düzene doğru gitmeli. Galatasaray uzun zamandır bu tip söylemlerde bulunmuyordu ama onlar da başladı. Ortada gözüken bir fotoğraf var. O güçlerin bizim bunun farkında olduğumuzu bilmeleri çok önemli. Kamuoyu da bu bilince sahip olursa bu kadar fütursuz bir şekilde yapılmayacağını düşünüyorum. Artık çok fütursuz hale geldi. Biraz daha dengelenmesinde fayda var.Medipol Başakşehir galibiyetinin fikstürün dönüşü açısından pek çok avantaj sağladığını ifade eden Kocaman, ''Takıma güven tazelemesi gibi oldu. Ondan sonra kağıt üstünde göreceli olarak avantajlı gibi görülen bir durum söz konusu olacak. Pazar günkü maçta en büyük getirisi, kazanacağımız 3 puandan fazla olacak. Başakşehir maçından getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe doğru kilitlenme güdüsü olacak.Beşiktaş maçında galip gelmek zorunda olduklarını söyleyen Kocaman, şöyle konuştu: ''Maç stratejisi oluşturacağız. Sonuçta uygulayıcılar oyuncular. Başakşehir maçında mükemmel uyguladılar. Yapabildiklerini gösterdiler. Karşımızda da son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş var. Kayba hiç tahammülleri yok. Onların maça odaklanmalarını görebiliyorum. Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız. Sahadaki sınırlar içinde bütün hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar ibrenin bize dönmesini sağlamaya çalışacağız ama oradan kaybetmeden dönmek de çok kötü sonuç olmaz. Temel stratejimiz kazanmak üzerine olacak.''Futbolu iyi ve güzel oyunla nitelendirdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, '' Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor'' dedi.Dün akşam tesadüfen ilk yarıdaki Beşiktaş maçlarını izlediğini dile getiren Kocaman, şu ifadeleri kullandı: ''Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz. Yine Vodafone Park'a gideceğiz. Çok değerli bir rakiple karşılaşacağız ve hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.Gergin atmosferi oluşturacak takımın kendileri olmayacağını ifade eden Kocaman,'' Ne benim öyle bir niyetim ve arzum var. Eğer buraya doğru götürülürse ona da karşı duracak gücümüz var. Derbiyle alakalı en zor iş hakemlerin olacak. Ondan sonra da teknik direktörlerin işi zor'' diyerek sözlerini tamamladı.