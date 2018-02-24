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  • Fatih Terim'in elindeki kağıtta yazan o mesaj: Alayını... 1
    Fatih Terim'in elindeki kağıtta yazan o mesaj: Alayını...

    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor'u konuk etti.