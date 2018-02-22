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Tüm sorumluluk bende

Tecrübeli çalıştırıcı, “İyi oynuyoruz ama gol atamıyoruz . Tüm sorumluluk bende... Alanyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçeceğiz” dedi. Çalımbay, kadroda revizyona gidecek

Tüm sorumluluk bende
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son haftalarda alınan kötü sonuçlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, takımın iyi futbol oynadığını ancak gol yollarında istenilen sonuca ulaşamadığını belirterek, "Bu konudaki tüm sorumluluk bende. Daha çok çalışıp, çözüm bulmamız gerekiyor" dedi. Kurt hoca, idmanlarda eksiklerini gidermeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

DAME N'DOYE'Yİ 11'DE DÜŞÜNÜYOR
Antrenmanlarda oyuncularıyla sürekli görüşen Rıza Çalımbay, sorunu çözmek için kadroda yeniden rotasyona gidecek. Kurt hocanın hücum bölgesine Senegalli golcü Dame N'Doye'yi monte etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

STOPERLER YİNE UĞUR VE HUBOCAN
N'Doye'nin hücumda arkadaşlarını iyi beslediğini düşünen Rıza hoca, Castillo'yu da zamanla 11'e monte etmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcının Alanyaspor maçı öncesi savunmada ise yeniden Uğur-Hubocan ikilisine görev vermesi bekleniyor.

NOVAK'A ÖZEL GÖREVLER VERECEK
Rıza Çalımbay'ın, Başakşehir maçında oynatmadığı Novak ve Kucka'yı da Alanyaspor'a karşı oynatacağı bildirildi. Rıza hocanın, özellikle sol kanattan hücumun beslenmesi için Novak ile özel bir görüşme yaptığı ve ona özel görevler vereceği öğrenildi.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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