Tüm sorumluluk bende
Tecrübeli çalıştırıcı, “İyi oynuyoruz ama gol atamıyoruz . Tüm sorumluluk bende... Alanyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçeceğiz” dedi. Çalımbay, kadroda revizyona gidecek
DAME N'DOYE'Yİ 11'DE DÜŞÜNÜYOR
Antrenmanlarda oyuncularıyla sürekli görüşen Rıza Çalımbay, sorunu çözmek için kadroda yeniden rotasyona gidecek. Kurt hocanın hücum bölgesine Senegalli golcü Dame N'Doye'yi monte etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.
STOPERLER YİNE UĞUR VE HUBOCAN
N'Doye'nin hücumda arkadaşlarını iyi beslediğini düşünen Rıza hoca, Castillo'yu da zamanla 11'e monte etmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcının Alanyaspor maçı öncesi savunmada ise yeniden Uğur-Hubocan ikilisine görev vermesi bekleniyor.
NOVAK'A ÖZEL GÖREVLER VERECEK
Rıza Çalımbay'ın, Başakşehir maçında oynatmadığı Novak ve Kucka'yı da Alanyaspor'a karşı oynatacağı bildirildi. Rıza hocanın, özellikle sol kanattan hücumun beslenmesi için Novak ile özel bir görüşme yaptığı ve ona özel görevler vereceği öğrenildi.
Etiketler: Rıza Çalımbay , Trabzonspor
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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