Galatasaray Doktoru Yener İnce, Terim'in, 'Tekrar o raporlar gelmeden maça çıkmasına izin vermem' dediğini açıkladı. İnce, "Bugün de bayılsa 3 dakika sonra idmana çıkmasında bir sakınca olmadığına dair Türkiye'nin en yetkili kardiyologlarından alınmış raporumuz var" dedi.
HAYAT DEVAM EDİYOR Kasımpaşa maçının herkesi korkutan Bafetimbi Gomis hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hastalığıyla barışık bir hayat süren ve kontrolleri temiz çıkan yıldız oyuncu, takımdaki yerini almak istiyor. Ancak Fatih Terim halen kararsız...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.