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Terim: 'i oynatmam!

Kasımpaşa maçında bayılan , Terim'in de gözünü korkuttu.

Terim: Gomisi oynatmam!
Doktoru Yener İnce, Terim'in, 'Tekrar o raporlar gelmeden maça çıkmasına izin vermem' dediğini açıkladı. İnce, "Bugün de bayılsa 3 dakika sonra idmana çıkmasında bir sakınca olmadığına dair Türkiye'nin en yetkili kardiyologlarından alınmış raporumuz var" dedi.

HAYAT DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa maçının herkesi korkutan Bafetimbi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hastalığıyla barışık bir hayat süren ve kontrolleri temiz çıkan yıldız oyuncu, takımdaki yerini almak istiyor. Ancak halen kararsız...
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 08:16
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