UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma, deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Cengiz Ünder, 41. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırarak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarak tarihe geçti.
Mücadelenin ilk yarısı Roma'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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