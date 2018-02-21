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, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attı

Roma formasıyla ligde başarılı bir performans sergileyen , Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandırarak tarihe geçti.

Cengiz Ünder, Şampiyonlar Liginde ilk golünü attı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma, deplasmanda ekibi ile karşılaşıyor. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız , 41. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırarak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarak tarihe geçti.

Mücadelenin ilk yarısı Roma'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 23:02
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