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- derbisinin hakemi belli oldu!

'de 23. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Komitesi (MHK) Pazar günü oynanacak - maçına 'ı atadı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto 'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

24 Şubat Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar

25 Şubat Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 -:

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 11:34
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