Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kendisi ve takımı hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;



- "Bayern Münih'le oynadığımız ilk maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Hiç şansımızın olmadığını söyleyebiliriz. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Farklı kaybetik ama ülkemizi başından bu yana iyi temsil ettik."



-"Bu yenilgi için herkesten özür dileriz. Oynadığımız futbolla beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz. Şikayet etmeden, bahane üretmeden, doğru işler yaparak bugünlere geldik. Nasıl geldiğimizi herkes iyi biliyor."