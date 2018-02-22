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TFF'yi bombaladı

Şenol Güneş TFFyi bombaladı

teknik direktörü kendisi ve takımı hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;

- "Bayern Münih'le oynadığımız ilk maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Hiç şansımızın olmadığını söyleyebiliriz. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Farklı kaybetik ama ülkemizi başından bu yana iyi temsil ettik."

-"Bu yenilgi için herkesten özür dileriz. Oynadığımız futbolla beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz. Şikayet etmeden, bahane üretmeden, doğru işler yaparak bugünlere geldik. Nasıl geldiğimizi herkes iyi biliyor."

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 13:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ağası Ağası

Helal olsun Şenol hocam tam bir Beşiktaş beyefendisi gibi eleştrilerini ve haklılığını söylemişsin.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.02.2018 15:09
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