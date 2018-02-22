Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kendisi ve takımı hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.
Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;
- "Bayern Münih'le oynadığımız ilk maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Hiç şansımızın olmadığını söyleyebiliriz. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Farklı kaybetik ama ülkemizi başından bu yana iyi temsil ettik."
-"Bu yenilgi için herkesten özür dileriz. Oynadığımız futbolla beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz. Şikayet etmeden, bahane üretmeden, doğru işler yaparak bugünlere geldik. Nasıl geldiğimizi herkes iyi biliyor."
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Helal olsun Şenol hocam tam bir Beşiktaş beyefendisi gibi eleştrilerini ve haklılığını söylemişsin.
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