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'e büyük onur

Sezon başında Medipol Başakşehir'den 'nın Roma takımına rekor bir ücretle transfer olan iyi performansının ödülünü aldı.

Cengiz Ündere büyük onur

Son haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren , çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'yı 1-0 öne geçiren golü atmış ancak mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. 71. dakika oyunda kalan Türk yıldız, sergilediği oyunla yine alkışı hak etti. Devler Ligi'ndeki karşılaşmaların sona ermesinin ardından yapılan oylamada ise Cengiz Ünder, ilk 11'e seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

De Gea, Alaba, Smalling, Hummels, Cengiz Ünder, Fred, Willian, Kimmich, Messi, Lewandowsi, Müller.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 16:30
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