;
Yol Durumu
  1. Cengiz Ünder'e büyük onur
  2. 73 milyon tl’lik hayal kırıklığı!

PFDK'den 'ın başvurusuna ret

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen için 'ın yaptığı itirazı reddetti

Beşiktaşa şok! Yıldız oyuncu derbide yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'nın Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın iptali için Kulübünün yaptığı başvuruyu reddetti.

Kurulun, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen Talisca için Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddine karar verildiği bildirildi.

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Atiker Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4. kartına ulaşmış ve cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş Kulübü, sarı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin PFDK'ye itirazda bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcu, 25 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçta forma giyemeyecek.

Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe 17:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar