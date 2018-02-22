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'ın eksikleri 'i düşündürüyor

Pazar günü 'yle karşılaşacak olan 'ta ve kart cezalısı, sakat olan Gökhan ve Vida'nın durumu ise belirsiz.

Beşiktaşın eksikleri Şenol Güneşi düşündürüyor
Pazar günü oynanancak - derbisi öncesi, siyah-beyazlı cephede kart cezalıları ve sakatlar teknik adam 'i düşündürüyor.



PEPE VE TALİSCA CEZALI
Sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla Beşiktaş'ı adeta ligde sırtlayan Anderson , Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak. maçında sarı kart gören Brezilyalı futbolcu cezalı duruma düştü. Beşiktaş Kulübü'nün 'ye bu cezanın iptali için yaptığı itiraz da reddedildi.
Diğer bir eksik ise savunmanın vageçilmezi olan . Tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş'ın savunmasını toparlayan isim oldu. Ancak Konyaspor maçında kart görenler kervanınan katılan Pepe, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

GÖKHAN VE VİDA'NIN DURUMU BELİRSİZ
​Sakatlığı bulunan ve Vida'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bayern Münih maçında aldığı darbelere bağlı sakatlık geçiren bu iki ismi Fenerbahçe derbisine yetiştirilmek için yoğun çaba harcanıyor.
Ancak savunmada Pepe'nin alternatifi olarak düşünülen Hırvat stoper, derbiye yetiştirilemezse siyah-beyazlı takım bu bölge büyük sorun yaşayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Vida'nın yetişmemesi durumunda stoperde Tosic-Medel ikilisini oynatacak
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 19:38
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