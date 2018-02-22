Beşiktaş'ın eksikleri Şenol Güneş'i düşündürüyor
Pazar günü Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Talisca ve Pepe kart cezalısı, sakat olan Gökhan ve Vida'nın durumu ise belirsiz.
PEPE VE TALİSCA CEZALI
Sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla Beşiktaş'ı adeta ligde sırtlayan Anderson Talisca, Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak. Konyaspor maçında sarı kart gören Brezilyalı futbolcu cezalı duruma düştü. Beşiktaş Kulübü'nün TFF'ye bu cezanın iptali için yaptığı itiraz da reddedildi.
Diğer bir eksik ise savunmanın vageçilmezi olan Pepe. Tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş'ın savunmasını toparlayan isim oldu. Ancak Konyaspor maçında kart görenler kervanınan katılan Pepe, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
GÖKHAN VE VİDA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ve Vida'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bayern Münih maçında aldığı darbelere bağlı sakatlık geçiren bu iki ismi Fenerbahçe derbisine yetiştirilmek için yoğun çaba harcanıyor.
Ancak savunmada Pepe'nin alternatifi olarak düşünülen Hırvat stoper, derbiye yetiştirilemezse siyah-beyazlı takım bu bölge büyük sorun yaşayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Vida'nın yetişmemesi durumunda stoperde Tosic-Medel ikilisini oynatacak
Etiketler: Beşiktaş , gökhan gönül , Şenol Güneş , Pepe , Fenerbahçe , Talisca , TFF , Konyaspor
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