Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafta sonu ligde kritik bir karşılaşmaya çıkacakları ezeli rakipleri Beşiktaş'ın maçını izledi.
Beşiktaş'ın 5 yemesine Aykut Kocaman'dan ilginç yorum
Etiketler: Aykut Kocaman , Beşiktaş
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafta sonu ligde kritik bir karşılaşmaya çıkacakları ezeli rakipleri Beşiktaş'ın maçını izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.