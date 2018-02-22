İşte size fırsat
Aykut hoca, "Beşiktaş, Bayern Münih maçında yıkım yaşadı. Bu durumu avantaja çevirelim. Onları yenelim" dedi. Tecrübeli hoca, "Eğer Beşiktaş'ı evinde yenersek mental açıdan rakibimize çok büyük bir darbe indiririz" diye konuştu
ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞIRLAR
Kocaman, "Beşiktaş'ı evinde yenersek mental açıdan rakibimize çok büyük bir darbe indiririz. Rakibimizi şampiyonluk yarışından uzaklaştırırız. Galibiyet bizi hedefimize daha da yaklaştırır" dedi.
"TEK RAKİBİNİZ BİZİZ" MESAJI
F.Bahçe Teknik Direktörü, Beşiktaş galibiyetiyle G.Saray ve Başakşehir'e "Tek rakibiniz biziz" mesajı vereceklerini belirterek, "Büyük maçları iyi oynuyoruz. Beşiktaş maçında da bu değişmeyecek" diye konuştu.
SAMANDIRA'DAN AYRILMAYIN
Bu arada Aykut Kocaman, hafta boyunca yapılan idmanlardan önce ve sonra oyuncularına çok özel ve acil işleri olmadığı durumlarda Samandıra'da vakit geçirmelerini talep etti. Futbolcular bu isteğe uyuyor.
Etiketler: Aykut Kocaman , Fenerbahçe
- 22 Şubat 2018, Perşembe
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