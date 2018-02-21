Ne yaptın be Vida umutlara elveda!
Oysa her şey güzel başlamıştı. Fakat 16. dakikada Vida'nın atılması tüm planlarımızı alt üst etti. Beşiktaş yine de 43'e kadar iyi direndi... Ardından üst üste goller ve farklı yenilgi geldi
AHH LOVE!.. O GOL NASIL KAÇAR?
19. dakikada Love, Beşiktaş adına maçın en önemli fırsatını harcadı. 43. dakikada Coman'ın ortasında ceza sahası içinde Alaba'nın pasında kale önünde Müller topu ağlarımıza gönderdi: 1-0. 50. dakikada Lewandowski'nin frikiği direkten geri geldi. 52. dakikada Lewandowski içeri çıkardı, Coman farkı ikiye çıktı: 2-0.
MÜLLER&LEWANDOWSKİ ŞOV YAPTI
66. dakikada Kimmich'in ortasında Müller birkez daha sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. 75. dakikada Talisca döndü vurdu ama top dışarı gitti. 79. dakikada Lewandowski, Fabri'den dönen topu ağlarımza gönderdi: 4-0. 88. dakikada Lewandowski 2. golünü attı ve skoru belirledi: 5-0.
KIRMIZI GÖRDÜ, SAHADAN AĞLAYARAK ÇIKTI!
Hiç kuşkusuz Beşiktaş adına gecenin en talihsiz anı 16. dakikada yaşandı. Atiba'nın hatalı pası sonrası gole giden Lewandowski'yi düşürünce kırmızı kart gören Domadoj Vida takımını 10 kişi bıraktı. Hırvat stoperin soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Vida böylece 10 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü. Yıldız futbolcu son olarak Osijek forması giyerken Zadar maçında oyundan atılmıştı.
Etiketler: Bayern Münih , Beşiktaş , ALMANYA , vida
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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YAV ARKADAŞ NE YAPTIN VİDA DİYORSUN ATİBA ALDIĞI HER TOPU GERİ OYNAMA HASTALIĞI DAN BİR KURTULAMADI OLDUM OLASI BU BÖYLE VİDA MÜNELCİMMİ O SALAGIN ORADA BU GERİ PASI VERECEĞİNİ NEREDEN BİLSİN TAKIMIN BAŞINI YAKANLARIN BAŞINDA ATİBA VE FİLOZOF ŞENOL GÜNEŞTİR ONASIL BİR KADRO ORTA SAHASI OLMAYAN BİR TAKIMIN DEFANSI ÇİN SEDDİ OLSA KAY YAZAR OĞUZ HANI TOLGAYI FENERLE OYNAYACAĞIMIZ KUPA MAÇINA SAKLADI SANIRIM FİLOZOF ŞENOL CUEREJMAYA NASIL TAHAMMÜL EDERSİN YA SAHADA YÜRÜDÜ DURDU LUVU ALMAK KOLAY KIZMAZ DİMİ ONDAN CU7 Yİ ALAMAYAN VEDE GÖEMEYEN HOCA HOCA OLSA KAÇ YAZAR YAZIK TALİŞKAYI TOLGAY 85 DAKİKAYA ABONE NE BİR DAKİKA İLERİ NEDE BİRDAKİKA GERİ İLLADA 85 AYIP YA NASIL BİR TAKINTI BU TALİŞKA NE VERDİ SORARIM SENOL BEY SANA ALLAH AŞKINA TAMAM ARTIK BIRAK GİT DAHA FAZLA TAKIMDAN SOĞUTMA TARAFTARI BELLİKİ FAZLA DEGER SENİ AŞIRI ÖZGÜVENE SEVK ETMİŞ
hata sadece vidanın değilki..atiba daha hatalı..defansta tosiçle başlamayan şenol güneş te çok hatalı seçim yapmış...
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