Giuliano’nun üç şutundan biri gol oluyor!

Omuz sakatlığının ardından MedipolBaşakşehir maçıyla sahalara geri dönenve takıma dönüşüyle farkını hissettirenGiuliano, Fenerbahçe'nin Beşiktaşderbisindeki en büyükkozu olacak. Brezilyalı futbolcununligde çok ilginçbiristatistiği de bulunuyor. 19 lig maçındagörev yapan Giuliano, bu maçlardakaleye toplam 30 şut çekti. Brezilyalıfutbolcunun çektiği şutların 13'ü kaleyibulurken 10'u filelerle kucaklaştı! Attığıher 3 şuttan 1'i gol olan Giuliano, Fenerbahçe'ninhücum hattındaki 1 numaralıkozu olmaya devamediyor.
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