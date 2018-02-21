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’nun üç şutundan biri gol oluyor!

Fener’in süperstarı ligde kaleye 30 şut çekti. 13’ü kaleyi buldu, 10’u ise gol oldu. Bu istatistikle herkese parmak ısırttı

Giuliano’nun üç şutundan biri gol oluyor!
Omuz sakatlığının ardından Medipol Başakşehir maçıyla sahalara geri dönen ve takıma dönüşüyle farkını hissettiren Giuliano, Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki en büyük kozu olacak. Brezilyalı futbolcunun ligde çok ilginç bir istatistiği de bulunuyor. 19 lig maçında görev yapan Giuliano, bu maçlarda kaleye toplam 30 şut çekti. Brezilyalı futbolcunun çektiği şutların 13'ü kaleyi bulurken 10'u filelerle kucaklaştı! Attığı her 3 şuttan 1'i gol olan Giuliano, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki 1 numaralı kozu olmaya devam ediyor.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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