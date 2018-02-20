Maça devam etmesi büyük bir risk
TAKVİM, Fransız futbolcunun hastalığını ve maça devam etmesini doktorlara sordu. Doktorlara göre hastalık ölümcül değil ama Gomis’in oyundan alınması gerekiyordu
BAŞKA BİR NEDENİ DE OLABİLİR
Konuyu sorduğumuz uzmanlar çarpıcı ifadeler kullandı. Prof. Dr. Okan Bölükbaşı'na göre Gomis'in futbol oynaması bile riskli. Bölükbaşı, "Bayılmanın başka nedeni de olabilir. Oyundan çıkması gerekirdi" dedi.
G.SARAY DOKTORU RİSK ALDI!
Uzman doktor Meltem Güler ise "Baygınlık sonrası oyuna devam etmek vücudu zorlar. Bu nedenle risk alınmıştır" yorumunu yaptı. Şimdi herkesin gözü G.Saray kulübünden gelecek açıklamaya çevrildi.
FUTBOL OYNAMASI BİLE RİSKLİ!
Öncelikle şunu söylemek istiyorum; vazovagal senkop hastalığı olan birisinin futbolcu olması bile risktir. Evet daha önce Gomis'e bu hastalığın teşhisi konmuş ama bayılmaların binlerce nedeni olabilir. Eski bayılmalara göre bu teşhis o anda saha içinde kesinlikle konulamaz. Kalbin üzerinde bir sinir teli var. Kalbe emir getiren. Kalp hızlı çalışırsa devreye giriyor ve kalbi yavaşlatıyor. Ardından da bayılma yaşanıyor. Gomis'e hemen testler yapmak ve bayılmanın nedenini öğrenmek lazım. Ben o anda saha kenarında olsam Gomis'i kesinlikle oyuna devam ettirmezdim. Kalp krizi de geçiriyor olabilir. Bu bana büyük bir risk gibi geliyor.
Prof. Dr. Okan Bölükbaşı Okan Üniversitesi Hastanesi
DEVAM ETMESİ VÜCUDU ZORLAR
İnsanların yüzde 10'undan fazlasında bu tür bayılmalar sürekli yaşanabiliyor. Özelikle spor yapan, korku, endişe yaşayan ve bu hastalığa sahip olan insanlarda kalbe giden damar bloke oluyor. Beyne kan pompalanmayınca da baygınlık yaşanıyor. Bu hastalık kontrol altına alınabilir fakat tedavisi yok. Beta bloker dediğimiz ilaçların kullanılması lazım. Vücutta kalıcı bir hastalık veya sakatlık yaratmaz. Bayılma sonrasında kan tekrar beyne gider ve bilinç yerine gelir. Şu ana kadar bu hastalıktan öldüğü bilinen kimse yok. Ancak baygınlık sonrası hemen oyuna devam etmek, vücudu zorlar, yani risklidir.
NÖR. UZ. DR. Meltem Güler Özel Göztepe Hastanesi
DÜNYA BASINI GOMIS'İ KONUŞUYOR
Bafetimbi Gomis'in Kasımpaşa maçında baygınlık geçirmesi dünya basınında da geniş yankı buldu... Fox Sport, "Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis yine bilincini kaybedip yerde kaldı" derken, Daily Mirror "Asıl dikkat çeken Gomis'in 90 dakika sahada kalması" yorumunu yaptı. Sky Sports ise "Gomis dizlerinin üzerine çöktü ve yere yığıldı. Herkese korku dolu anlar yaşattı" ifadesini kullandı.
Etiketler: Gomis , Galatasaray
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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