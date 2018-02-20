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'dan 'a destek!

Everton'a transfer olan , 'ın sınavı öncesi destek mesaj gönderdi. Milli futbolcu eski takım arkadaşlarına "Başarılar Beşiktaş'ım. Kalbim ve dualarım sizinle" ifadelerini kullandı

Cenk Tosundan Beşiktaşa destek!

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında tarih yazarak rekorları alt üst eden , çeyrek final için önce 'i devirmek zorunda. Siyah-beyazlılar, son 16 turu ilk maçında Münih'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Kara Kartal'ın bu başarısında pay sahibi olan ve Everton'a transfer olan 'un aklı da Beşiktaş'ta!

22 milyon Euro garanti ücretle devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ekiplerinden Everton'a transfer olarak rekor kıran Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 20:18
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