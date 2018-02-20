Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında tarih yazarak rekorları alt üst eden Beşiktaş, çeyrek final için önce Bayern Münih'i devirmek zorunda. Siyah-beyazlılar, son 16 turu ilk maçında Münih'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Kara Kartal'ın bu başarısında pay sahibi olan ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un aklı da Beşiktaş'ta!





22 milyon Euro garanti ücretle devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak rekor kıran Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.