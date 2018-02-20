Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra da pas çalışması yapıldı.
Gomis'ten haber var! Bursaspor maçında oynayabilecek mi?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Etiketler: Galatasaray , Bafetimbi Gomis
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