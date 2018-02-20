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Gomis'ten haber var! Bursaspor maçında oynayabilecek mi?

, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gomisten haber var! Bursaspor maçında oynayabilecek mi?

, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra da pas çalışması yapıldı.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 16:49
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