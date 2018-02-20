Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da karşılaştı. Vida'nın kırmızı kart görmesi sonucu mücadelenin büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Kartal, sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı ve 14 Mart'taki rövanşta turu mucizelere bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup oldu.

50. dakikada Lewandowski'nin ceza sahası çizgisinden kullandığı faul atışında top sağ direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada Müller'in pasında ceza sahasında Lewandowski topla buluştu. Polonyalı futbolcunun çizgiye kadar inerek çıkardığı topu penaltı noktası üzerindeki Coman filelere gönderdi: 2-0

66. dakikada Bayern Münih'in sağ taraftan geliştirdiği atakta Kimmich'in ön direğe yaptığı ortada Müller'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

75. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Hummels'in ceza sahası dışından attığı sert şutunda kaleci Fabricio'dan dönen topu tamamlayan Lewandowski, takımını 4-0 öne geçirdi.

88. dakikada Robben'in pasında topla buluşan Müller meşin yuvarlağı Lewandowski'ye aktardı. Polonyalı futbolcu müsait durumda topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.

Karşılaşma Bayern Münih'in 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KADRO

Alman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen Şenol Güneş, sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. İlk değişikliği stoper oynattığı Medel'i orta sahaya alarak yapan Güneş, Pepe'nin yanında Domagoj Vida'ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Adriano'yu oynatmak olurken sol bekte ise Caner Erkin yer aldı.



Atiba ve Medel'den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca ve Babel hücum hattını oluşturdu. Santrforda Vagner Love ile sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Negredo yine yedekler arasında yer aldı.



BAYERN MÜNİH'TE ROBBEN VE RIBERY İLK 11'DE YOK

Beşiktaş'ın kadrosundaki sürprizlerin yanı sıra Bayern Münih'te de dünyaca ünlü iki oyuncunun yer almayışı bir başka sürpriz gelişme oldu. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes kadro tercihinde Ribery ve Robben'e yer vermeyerek Coman ve Javi Martinez'i ilk 11'e koydu. Bayern Münih'in hücum hattı Coman, James Rodriguez, Müller ve Lewandowski'den oluşurken orta saha ve defansta herhangi bir değişiklik göze çarpmadı.



ALLIANZ ARENA'DA 5 BİNDEN FAZLA TÜRK

Beşiktaş tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi. İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları Allianz Arena'da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler.



Beşiktaş'ın Bayern Münih ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye'den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ve teknik direktör Cristoph Daum gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck de karşılaşmayı takip etmek için stattaki yerini aldı..