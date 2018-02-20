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Bugün günlerden destan!

Siyah-Beyazlılar son 16 turu ilk maçında Alman devi ’le deplasmanda kozlarını paylaşacak

Bugün günlerden destan!
Bu gece Türkiye'nin kalbi Beşiktaş'la atacak... Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan ve son 16 turuna yükselen Siyah- Beyazlılar, Almanya'da Bayern Münih karşısına çıkacak. Saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak dev maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK
Kartal'ın hedefi zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek ve 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak maçta turu geçmek. Dev mücadele öncesi Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor.

AVRUPA'DA 203. MÜCADELE
Beşiktaş bu akşam Bayern önünde Avrupa kupalarındaki 203. maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar 202 maçtan 77'sini kazandı, 81'ini yitirdi. 44 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

21 YIL SONRA YENİ BULUŞMA
ve Beşiktaş 21 yıl aradan sonra yine Devler Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Alman devi 1997-98 sezonunda Münih ve İstanbul'da oynanan iki maçı da 2-0'lık skorlarla kazanmıştı.
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