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Bu yolun sonu şampiyonluk

Başarılı teknik adam, “Fizik olarak çok iyi durumdayız. Sistemimiz de oturdu. 4 maçta alınacak 12 ya da en az 10 puan bize şampiyonluk yolunu ardına kadar açar” diye konuştu

Bu yolun sonu şampiyonluk
Başakşehir'in ardından Aytemiz Alanyaspor'u da net bir skorla geçen Fenerbahçe'de şampiyonluğa olan inanç her geçen gün artıyor. Sarı- Lacivertli futbolcularla bir toplantı yapan Teknik patron Aykut Kocaman, kalan maçları dikkate aldığında önlerinde 4 maçın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL
Başarılı teknik adam şu ifadeleri kullandı: Sırasıyla Beşiktaş, Akhisar, Yeni Malatya ve Galatasaray ile oynayaçağız. 2'si evimizde 2'si dış sahada. Bu 4 maçta 12 puan çıkartacak gücümüz var.

FİZİK OLARAK ÇOK İYİYİZ...
12 ya da en az 10 puan toplarsak şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geçmiş oluruz. Sistemimiz oturdu diyebilirim. Fizik- kondisyon olarak da en iyi dönemimizdeyiz. Sıkı çalışırsak daha da iyi olabiliriz.

BEŞİKTAŞ ÇOK ZORLANACAK!
Yine de olaya maç maç bakmamız gerek. Beşiktaş maçıyla birlikte çıkışımızı sürdürelim. Onları sahalarında yenecek kadar iyi durumdayız. Her takım bize karşı 60'dan sonra zorlanıyor. Onlar da zorlanacak.
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