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'ın yıldızı gözyaşlarını tutamadı

'ın stoperi Domagoj , Bayern Münih maçının 16. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaşın yıldızı gözyaşlarını tutamadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 16. dakikasında Domagoj , kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Atiba'nın hatalı geri pasının ardından topu kazanan Robert Lewandowski'yi düşüren Hırvat stoper, maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART
28 yaşındaki defans oyuncusu, Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart ile profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

Domagoj Vida, gördüğü kırmızı kart sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 23:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cim bom lu cim bom lu

yooo bjk kaybetmedi ,sinsice yanlı kararlara imza atan hakem ve arkasındaki şerefsizler kaybetti,

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cevapla 21.02.2018 14:33
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