Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonu 2. tur ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi AS Roma ile karşı karşıya gelecek.
Shakhtar Donetsk - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonu 2. tur ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi AS Roma ile karşı karşıya gelecek
Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonu 2. tur ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi AS Roma ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: shakhtar donetsk , cengiz ünder , Edin Dzeko , Şampiyonlar Ligi , Ukrayna , AS Roma
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