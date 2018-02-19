Şenol Güneş: Mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu..



"FUTBOL MUCİZESİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bu sezona baktığımız zaman yenilgisiz bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final oynayan takım. Kulübün yönetim şekli, yapısı, oyuncu kadrosuna baktığınız zaman en üst düzey takımlardan bir tanesi. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Bu zorluğa olumsuz olarak bakmıyoruz. Gruplarda da farklı düşünmemiştik kendi futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalıştık. Yarın da öyle olacak. Futbol sürprizlere açık bir oyun. Aynı zamanda mucizelere var İkisini de yapmak isteyeceğiz en önemlisi işimizi iyi yapacağız. En önemlisi rakibimiz karşısında gücümüzü görme şansı göreceğiz.

Atacağımız gol ve goller bize büyük avantaj getirecek. bu zorluğu aşacak bir oyuncu kadromuz var.





Heynckes'in Beşiktaş'ın en büyük sırrı antrenörü sözleriyle ilgili Güneş: Bize karşı böyle olumlu bakanlara teşekkür ederim. gruptan namağlup çıktık ama karşımızda yolumuza namağlup devam eden sadece 1 beraberlik alan bir takımla oynayacağız. Hocaları Heynckes hem oyunculuğunda hem hocalığında başarılarla dolu bir kariyeri var. Önemli bir kişilik övgüler karşılıklı olur ama yarın oynanacak futbol gerçek olacaktır. Maça gelecek futbolseverlerin keyif alacak bir futbol oynamasını diliyorum.

Bayern'in kadrosu genelde belli 1-2 oyuncu değişikliği olabilir. 2 kadrosu da bu yarışta başarılı olabilecek bir kadro. Defanstaki dizilişi belli. Süle, Boateng, Hummels'ten ikisi olur. Orta saha da belli hücum da belli ama ekstra çıkar mı bilmiyorum. Robben, Ribery, Lewandowski'nin 3'ünü de oynayabileceği ekstradan Koman'ı koyabilir diye düşünüyorum. Orta sahada James Rodriguez, Vidal, Müller, buraya girebilecek oyuncuları var. Kim oynarsa oynsın fark etmez. Hücum anlayışınızla oynayan bir takımız. Bu maçta savunmayı önde yapmak istiyoruz. Bizim için test olacak. Hem de iyi sonuç beklediğimiz bir oyun oynamak istiyoruz.



"HERKESİN BEKLEDİĞİ KADRO ÇIKAR"

Sürprizimiz yok. Buraya 21 oyuncuyla geldik onların içinden bir 11 seçeceğim. Herkesin beklediği 11 çıkacak maç içerisinde oyuncu değişikliği olabilir. Geçmişi konuşmanın anlamı yok yarını yaşayacağız biz.

"HAKEM TARTIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLEMEZ"

Hafta başında puan kaybı ve hakem kararları bizi olumsuz etkilemedi. Ortalığı toz dumana karıştıranlar sonra sorunu kim çıkardı diye konuşmayı çok seviyor bizde.Bayern Münih maçı gelene kadar Bayern Münih maçını konuşanlar, Bayern Münih geldiği zaman başka şeyler konuşmak istiyor. Bizdeki futbol kültürümüzü değiştirmek en büyük temennimdir. Almanların en büyük başarısının da bu olduğunu düşünüyorum.

Burada kazanmak öncelikle. sonra gollü beraberlik bizim için büyük avantaj olur. Futbolda oynanan oyunun karşılığı dünyanın sonu değildir. Kazanırsanız dünyada her şeyi yaratmış olmazsınız. Yarın da en iyi oyunumuzu oynayıp karşılığını almak istiyoruz.



"İLK DEFA FAVORİ DEĞİLİZ"

"İlk defa kendimizi favori görmüyoruz ve bunu söylüyoruz. Almanya olduğu için bunu söylüyoruz. 3 yıldır her yerde oynadık. Onların favori oluşu Almanya'nın gerçeğinden kaynaklanıyor. Almanya milli takımı ve Bayern Münih gerçeği var. Oyuncu kalitesinin yüksek olmasının yanların iş ciddiyetleri var. Rakip ve oyun ne olursa olsun yapılması gerekeni yapıyorlar. Biz de zaman zaman bunu yapmaya çalışıyoruz ama çevremizden kaynaklanan etmenlerden ötürü futbol kültürümüzü geliştirmekten zorlanıyoruz. Bizim çok daha fazla yetenekli oyuncularımızı var ama eğitimde ciddiyette sıkıntılarımız var. Dağdaki çiçeğe benziyoruz buradan bir şey üretmeye çalışıyoruz o yüzden yarın alacağımız iyi sonuça bile bizim futbol kültürümüzün Almanya'dan yüksek olduğunu göstermez.

Bayern Münih'le dünyanın neresinde oynarsanız oynayın sizden önde görünüyor. Biz de onlara karşı oynamaktan keyif alıyoruz.



​MEDEL'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-Bizim için zor olacak çok akıllı bir oyun oynamak lazım. Oynayacağımız İiyi bir grup oynadık birinci olarak çıktık. büyük takımlara karşı oynadık. biz İstanbul'daki rövanşa avantaj sağlayalım.

-Büyük takımlara karşı oynayıp gruptan birinci olarak çıktık. biz çok pozitif düşüncelerle buraya geldik. Bu maçları da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

-Ben her pozisyonda oyayabilirim. defansta da orta sahada da oynayabilirim. Hocam beni nerede oynatırsa orada oynayabilirim.

-Biz milli takımda beraber oynuyoruz fakat yerın rakibiz. Herkes kendi kulübü için savaşacaktır. Bayern Münih çok büyük bir takım biz ama kendimizi çıldırtmamıza gerek yok yarın çıkıp topumuzu oynayacağız.

ŞİLİ'NİN YENİ ANTRENÖRÜ HAKKINDA

Vidal bugüne kadar çok karşı karşıya geldik Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa olacak. Ben seviniyorum. Yeni antrenör hakkında da umarım onunla milli takımda başarılı oluruz.

Vagner Love Türk ligi çok iyi tanıyor. İyi bir başlangıç yaptı. bütün tecrübesiyle Beşiktaş'ın gücüne güç katacaktır.

Çok önemli maçlar bizim için mental olarak çok güçlü olmamız lazım. bizim için en önemlisi ilk olarak yarınki maçımız Fenerbahçe maçları ondan sonra gelecek. Şuan için Fenerbahçe'yi düşünmüyoruz. Düşündüğümüz maç Bayern Münih.

Bayern çok güçlü bir takım Bayern'e dikkat etmemiz lazım ofansif olarak kaliteli takımlar.