Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kentteki yeni stadın isminin "ETİ" olacağını bildirdi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futboluna ve Eskişehirspor'a önem verdiğini belirterek "Önceki gün kente gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kısaca Eskişehirspor'u anlattım. Çok büyük keyif aldı." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede ana konunun stadın isim sponsorluğu olduğunu aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Stadın isim hakkı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza danıştık. Sonuçta bu stadı bize kendisi yaptırdı. Konuyu onunla paylaşmam gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız stadın ismi konusunda Eskişehir firması olan ETİ'nin adının yakışacağını söyledi ve bizzat kendisi görüştü. ETİ ile kulübümüzün özdeşleşmiş bir dostluğu var. Stadımızın ismi 10 yıl boyunca ETİ Stadı olacak. Yardımlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."