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Heynckes'in şaşkınlığı

'in hocası , son 16'da oynanacak maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda soruları yanıtlayan tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunun altını çizdi.

Heynckesin Beşiktaş şaşkınlığı

Teknik Direktörü , maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Heynckes, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi ve bugüne kadar 'nde son 16 turuna kalmamasının kendisini şaşırttığını belirtti.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 17:27
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