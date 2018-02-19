Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Heynckes, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi ve bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmamasının kendisini şaşırttığını belirtti.