Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Heynckes, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi ve bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmamasının kendisini şaşırttığını belirtti.
Heynckes'in Beşiktaş şaşkınlığı
Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi son 16'da oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda soruları yanıtlayan tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunun altını çizdi.
Etiketler: Bayern Münih , jupp heynckes , Şampiyonlar Ligi , Beşiktaş
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