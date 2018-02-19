Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kalecimiz Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz tarafından ameliyat edilmesine karar verildi."
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kalecimiz Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz tarafından ameliyat edilmesine karar verildi."
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