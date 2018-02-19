;
Yol Durumu
  1. Şenol Güneş: Mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz
  2. Sahada bayılan Gomis neden oyuna devam etti? Doktoru açıkladı

'da şok sakatlık! Ameliyat olacak

'ın sezon başında Fransa'dan transfer ettiği kalecisi 'nun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı.

Galatasarayda şok sakatlık! Ameliyat olacak

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kalecimiz 'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz tarafından ameliyat edilmesine karar verildi."

Etiketler: , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 17:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar