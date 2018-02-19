Kasımpaşa mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray, yeni sezon için şimdiden çalışmalara başladı. Aslan transfer rotasını belirledi.
Galatasaray transfer için söz kesti
Etiketler: Galatasaray , Alanyaspor , Emre Akbaba
Kasımpaşa mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray, yeni sezon için şimdiden çalışmalara başladı. Aslan transfer rotasını belirledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.