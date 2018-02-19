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transfer için söz kesti

Kasımpaşa mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda yara alan , yeni sezon için şimdiden çalışmalara başladı. Aslan transfer rotasını belirledi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 11:27
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