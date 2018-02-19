All-Star'da zafer LeBron'un

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 67'nci all-star maçını LeBron James'in takımı kazandı.

Bu sene farklı bir formatta düzenlenen 67'inci all-star maçında, kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar, karşı karşıya geldi.

Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen NBA All-Star hafta sonu organizasyonunun üçüncü ve son günündeki all-star maçı, geçen yıllardaki maçların aksine büyük mücadeleye sahne oldu.

Curry'nin oluşturduğu takım ilk yarıyı 78-76 skorla önde tamamlarken, her iki takımın maç boyunca savunmaya ağırlık vermesi dikkati çekti.

Karşılaşmanın son 7 dakikası NBA play-off serisi maçlarını aratmazken, James'in takımı müsabakadan 148-145 skorla galip ayrıldı.

JAMES "ALL-STAR MVP" ÖDÜLÜNÜ ALDI

Maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçilen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.

Kariyerindeki 14'üncü NBA All-Star maçını oynayan James, 31 dakika sahada kaldığı mücadelede 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist kaydetti.

James'in takımında oynayan Kevin Durant (Golden State Warriors) 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving (Boston Celtics) ise 13 sayı, 7 ribaunt ve 9 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Curry'nin takımında sahaya çıkan DeMar DeRozan (Toronto Raptors) 21 sayı, 6 ribaunt, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) 17 sayı, 10 ribaunt ile oynarken, Curry ise 26 dakikada 11 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performans gösterdi.

MAÇI NBA EFSANELERİ İZLEDİ

NBA All-Star maçına ligin efsane oyuncularının ilgisi büyük oldu.

Maçı sahanın kenarında en önden izleyen efsaneler arasında NBA tarihinde en çok sayı kaydeden oyuncu unvanını elinde bulunduran Kareem Abdul-Jabbar ve Julius "Dr. J" Erving yer aldı.

Silüetinin, resmi NBA logosunda kullanıldığı Jerry West ve 11 NBA şampiyonluğu bulunan Bill Russell da mücadeleyi en ön sıradan izledi.

Ayrıca, karşılaşmayı Amerikalı şarkıcı Beyonce, müzik yapımcısı Diddy, aktör ve Kaliforniya eyaletinin eski valisi Arnold Schwarzenegger takip etti.

Maçtan önce her iki takımın oyuncularını ise komedyen Kevin Hart takdim etti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ BÜYÜKTÜ

67'nci NBA All-Star maçı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Twitter'da #NBAAllStar etiketiyle 310 binin üzerinde paylaşım yapılırken, James'in takımı hakkında 48 bin, Curry'nin takımı ile ilgili olarak ise 71 bin paylaşım gerçekleşti.

Maçın son 10 saniyesinde Curry'nin takımının başarısız sonuçlanan hücum girişimi Twitter'da 1 saat içinde 126 bin kere görüntülendi.

Karşılaşmanın en önemli anlarının yer aldığı geniş özeti ise YouTube'da 1 saat içinde 37 bin kere izlendi.

Amerikalı şarkıcı Fergie'nin maçın başında söylediği ABD milli marşı ise Twitter'da en çok eleştirilen ve tepki toplayan konulardan biri oldu.