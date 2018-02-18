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Dilmen'den penaltı yorumu

- maçının ilk yarısını yorumladı.



'in 22. haftasında ile karşılaştı. Kasımpaşa - Galatasaray maçında ilk yarı 1-1 sona erdi. Kasımpaşa'nın bulduğu gol uzatma anlarında penaltıdan geldi.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 21:08
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