Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşılaştı. Kasımpaşa - Galatasaray maçında ilk yarı 1-1 sona erdi. Kasımpaşa'nın bulduğu gol uzatma anlarında penaltıdan geldi.
Dilmen'den penaltı yorumu
Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı.
Etiketler: Rıdvan Dilmen , süper lig , Kasımpaşa , Galatasaray , Gomis
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