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Fırtına'yı Adebayor yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ile Medipol , Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir, bordo-mavilileri Adebayor'un golüyle 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Fırtınayı Adebayor yıktı!

Mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. İlk 15 dakikalık baskının ardından oyunu dengeledi ve ile 2 duran topta tehlike yaratmayı başardı. 15 dakikada sonra Başakşehir daha çok Trabzonspor yarı sahasında göründü. savunma arkası koşularıyla tehlikeli olmaya çalıştı.

BAŞAKŞEHİR, ADEBAYOR İLE ÖNE GEÇTİ
35. dakiakda Medipol Başakşehir duran toplarda yarattığı tehlikelerin ardından sağ kanattan gelişen atakta ile golü buldu. Edin Visca çok güzel bir top kesti, Adebayor altıpastan kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Ligin asist kralı Edin Visca, 11. asistini yaptı.

İlk 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da yüksek tempo sürdü. Başakşehir kanatlardan yaptığı akınlarda topu Adebayor ile sıkça buluşturdu. Togolu yıldız birçok pozisyonda kafa vuruşunu yapmayı başardı. Trabzonspor savunması Adebayor'u durduramadı.

Rıza Çalıbmay, 67. dakikada Onazi'nin yerine N'Doye'u ve 72. dakikada 'nın yerine Fabian Castillo'yu oyuna alarak 4-4-2'ye geçti ve tüm riskleri aldı. Bu hamlelere cevap olarak da Arda Turan'ın yerine Elia'yı oyuna aldı.

Castillo'nun girişiyle etkili pozisyonlar yakalayan Trabzonspor aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 46 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Trabzonspor ise 33 puanla 7. sırada kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçın ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde ara transferde kadroya dahil edilen Filip Novak, yedek kulübesine çekilirken bu futbolcunun yerine Pereira 11'de forma giyme şansı yakaladı. Göztepe maçında kart cezası nedeniyle oynamayan ve ardından yedek kulübesinde yer alan Portekizli oyuncu, 2 hafta sonra 11'de oynadı.

Orta alanda Kucka'nın yerine Onazi, stoperde Uğur Demirok'un yerine Durica, Bero'nun yerine kart cezası sona eren Yusuf Yazıcı, Rodallega'nın yerine de tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz, 11'de forma giyen diğer oyuncular oldu.

Burak, 2 hafta sonra
Bordo-mavili takımın ligin son 2 haftasında Göztepe ve Gençlerbirliği ile oynadığı maçlarda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuştu.

Hollanda'da tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içinde antrenmanlarda yer alan golcü futbolcu, Rodallega'nın yerine forvette görev yapan tek oyuncu oldu.

Nijeryalı oyuncu Onazi de 3 hafta aradan sonra 11'de görev yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU İLK 11'DE
Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerini aldı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da ilk 11'de sahaya çıktı.

Taraftar ilgisi az
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Ligde son 5 maçta berabere kalan bordo-mavililerin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar gözlendi.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 15:05
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