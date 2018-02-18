Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yardımcı Antrenörü Dr. Levent Şahin ile futbolcular kaptan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçik'e başarılar diledi. ​

Fatih Terim; "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun."





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Muslera; "Kalbimiz Mehmetçikle"

Levent Şahin"Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."





Selçuk; "Kahraman Mehmetçiklerimiz Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."





Yasin; "Sevgili Mehmetçiklerimiz. Gözünüzü kırmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle."

Ahmet Çalık; "Kahraman Mehmetçiklerimiz. Size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun."



